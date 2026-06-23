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Kaynak: İHA

Gölcük'te D-130 kara yolu üzerinde meydana gelen elim kaza, yoldan geçen sürücülerde ve bölge halkında büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde D-130 kara yolu Karamürsel istikameti Ulaşlı Gonca mevkisinde yaşandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK SAVRULDU

Mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere 34 KDL 028 plakalı motosikletiyle yola çıkan Kadir Eren Korkmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet adeta savruldu:

Hızla giden motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine önce yol ortasındaki refüje çarptı, ardından taklalar atarak yol kenarında bulunan metal bariyerlere şiddetli bir şekilde vurdu.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç sürücü Kadir Eren Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun Karamürsel istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan motosikletin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.