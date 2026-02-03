Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın yaptığı atama tartışma yarattı. Başkan Odabaşı’nın, öz yeğeni Adnan Odabaşı’nı yılın ilk haftasında özel kalem müdürlüğüne getirdiği ve istisnai kadro kapsamında memuriyete geçişini sağladığı öğrenildi.

Yaklaşık iki hafta önce kamuoyuna yansıyan görevlendirme, sosyal medyada ve kamuoyunda “liyakat” ve “kamu etiği” başlıkları altında eleştirilere neden oldu.

Cumhuriyet’in konuyla ilgili yönelttiği sorulara belediye tarafından yanıt verilmediği belirtildi.

Sosyal medyada tepki

Atama sonrası bazı yurttaşlar sosyal medya üzerinden eleştirilerini dile getirdi. Bir kullanıcı, sınavla kamuya girmeye çalışan gençlere atıf yaparak “Tam bir liyakat örneği” ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş ise, parti ayrımı gözetmeksizin benzer uygulamaların normalleştiğini savunarak, “AKP, CHP, MHP fark etmiyor; toplum olarak bu tür meselelere alıştırıldık” yorumunda bulundu.

Söz konusu atama, yerel yönetimlerde istisnai kadro uygulamalarının yeniden tartışılmasına neden oldu.