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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gölbaşı’nın doğal güzellikleri ve kültürel değerleri, Geleneksel Gölbaşı Göller ve Sevgi Çiçeği Şöleni ile müzik ve eğlenceyle buluşacak. Gölbaşı Belediyesi tarafından 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenecek şölen, üç gün boyunca her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Şölen kapsamında ilçenin simge değerlerinden Mogan Gölü ve Sevgi Çiçeği ön plana çıkarılırken, gündüz saatlerinde çocuklar ve aileler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜÇ GÜN BOYUNCA EĞLENCE

Şölenin gündüz programında çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. Her gün 13.00-17.30 saatleri arasında şişme oyun grupları, pamuk şeker, patlamış mısır, çizgi film maskotları ve bando takımı çocuklarla buluşacak. Animasyon gösterilerinin yanı sıra kukla gösterisi, sihirbaz, jonglör ve ateş gösterileri ile bubble show da programda yer alacak.

Böylece Atatürk Sahil Parkı, gün boyunca çocukların ve ailelerin eğlenceli vakit geçirebileceği bir etkinlik alanına dönüşecek.

Şölenin akşam programında ise konserler öne çıkacak. 10 Eylül Perşembe günü saat 20.30’da gençlerin sevdiği sanatçı Semicenk sahne alacak. 11 Eylül Cuma günü saat 19.30’da Ercan Özalp konseri gerçekleştirilecek. Gecenin devamında saat 20.30’da Merve Özbey, Gölbaşılılarla buluşacak.

Şölenin final günü olan 12 Eylül Cumartesi akşamında ise saat 20.30’da Türk müziğinin güçlü yorumcularından Funda Arar sahneye çıkacak. Konserin ardından gerçekleştirilecek havai fişek gösterisiyle üç günlük şölen sona erecek.

Geleneksel Gölbaşı Göller ve Sevgi Çiçeği Şöleni yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Programda Seğmen ve Mehter gösterileri de gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tüm vatandaşları Atatürk Sahil Parkı’na davet ederek, üç gün boyunca çocuklardan gençlere ve ailelere kadar toplumun her kesimine hitap eden bir program hazırladıklarını belirtti.

Odabaşı, şölenle Gölbaşı’nın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını müzik, sanat, kültür ve eğlenceyle bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Üç gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle Gölbaşı’nda hem çocuklar ve aileler için gündüz eğlencesi hem de akşam saatlerinde konser coşkusu yaşanacak.