Gökyüzünün misafirleri mercek altına alındı: Kasabanın adını bile değiştirdiler

Bir enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz enerji sunmak değil, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın doğal yaşamına da saygı duymak, sahip çıkmak. Bu kapsamda da biz doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyoruz ve vizyon olarak da benimsiyoruz.