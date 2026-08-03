Görünmezlik Özelliğiyle Tam İsabet
Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Seri üretim S2 prototipi, Çorlu'daki Test Merkezi'nden havalanarak gövde içindeki mühimmat yuvasında taşıdığı TEBER-82 ve TOLUN ile hedeflerini kusursuz şekilde imha etti.
Gökyüzünün hayaleti: KIZILELMA sinsi av yeteneğini kanıtladı
Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, düşük radar görünürlüğü sağlayan gövde içi mühimmat yuvasından ilk atışlarını başarıyla tamamladı. TEBER-82 ve TOLUN ile hedefleri tam isabetle vuran milli gururumuz, görünmezlik ve taarruz gücünü bir üst seviyeye taşıdı.Kaynak: AA
Görünmezlik Özelliğiyle Tam İsabet
Düşük Radar İzinin Anahtarı: Dahili Mühimmat Yuvası
KIZILELMA, silahlarını kanat altında taşımak yerine gövde içindeki özel alanda barındırarak radar izini minimuma indiriyor. Bu tasarım, uçağın radarlara yakalanmama avantajını korurken aerodinamik yapısını ve yüksek süratini de muhafaza etmesini sağlıyor.
Zengin Mühimmat Ailesiyle Stratejik Güç
Milli insansız savaş uçağı, yeni entegrasyonlarla birlikte mühimmat çeşitliliğini genişletiyor. KIZILELMA daha önce GÖKDOĞAN, KGK, LGK-82 ve süpersonik JET-230 füzelerini de başarıyla ateşleyerek hava savunmasının yoğun olduğu bölgeler için caydırıcı bir güç haline geldi.
Akıllı Filo Otonomisi ve Kol Uçuşu
Yapay zeka odaklı altyapısıyla öne çıkan KIZILELMA prototipleri, karmaşık uçuş görevlerini başarıyla yürütüyor. Akıllı filo algoritmalarını kullanan PT3 ve PT5 modelleri, gökyüzünde tam bir uyum içinde otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirerek geleceğin hava muharebelerine hazır olduğunu gösterdi.
Görüş Ötesi Hedefleri Avlama Yeteneği
AESA radar teknolojisiyle donatılan KIZILELMA, Sinop açıklarında yapılan testlerde havadan havaya vuruş yeteneğini kanıtlamıştı. MURAD AESA Radarının tespit ettiği jet motorlu hedef, milli görüş ötesi füze GÖKDOĞAN ile tam isabetle imha edilmişti.
Dünyanın En Büyük İnsansız Hava Aracı İhracatçısı
Baykar, geliştirdiği teknolojilerle küresel ölçekte liderliğini pekiştiriyor. Gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden şirket; TB2 için 36, AKINCI için ise 16 ülke olmak üzere toplam 39 ülkeyle tedarik anlaşması imzaladı.
Savunma ve Havacılık Sektörünün Şampiyonu
Yerli ve milli üretim vizyonuyla hareket eden Baykar, Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında zirvedeki yerini koruyor. Son yıllarda üst üste sektör lideri olan firma, savunma sanayiindeki know-how gücünü tüm dünyaya ihraç etmeye devam ediyor.