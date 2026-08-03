Gökyüzünün hayaleti: KIZILELMA sinsi av yeteneğini kanıtladı

Görünmezlik Özelliğiyle Tam İsabet

Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Seri üretim S2 prototipi, Çorlu'daki Test Merkezi'nden havalanarak gövde içindeki mühimmat yuvasında taşıdığı TEBER-82 ve TOLUN ile hedeflerini kusursuz şekilde imha etti.