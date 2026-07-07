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Kaynak: Haber Merkezi

Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nden yeni görüntüler geldi. SavunmaSanayiST.com sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, yerli üretim helikopterin operasyonel kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

YERLİ VE MİLLİ GÜÇ: GÖKBEY

Özgün Helikopter Programı kapsamında tasarlanan GÖKBEY, tamamen millî imkân ve kabiliyetlerle üretiliyor. ATAK Programı'nda kazanılan tecrübelerin temel alındığı projede; yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme sahip sistemler de yerli kaynaklarla hayata geçirildi.

GÖKBEY; VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma gibi geniş bir görev yelpazesinde hizmet verebiliyor. Helikopter, en zorlu iklim ve coğrafi koşullarda, yüksek irtifa ve sıcaklıklarda gece-gündüz etkin faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlandı.

TARİHSEL SÜREÇ VE MOTOR TEKNOLOJİSİ

GÖKBEY projesi, 3 Ocak 2013 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla resmileşti ve 26 Haziran 2013’te SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de başarıyla gerçekleştiren helikopter, teknolojik gelişimini sürdürerek önemli bir kilometre taşına ulaştı. 19 Nisan 2023 tarihinde, TEI tarafından geliştirilen millî motor TEI-TS1400 Turboşaft ile ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.