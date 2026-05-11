Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müzik ve Oyun Deneme Topluluğu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.30’da Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonunda Şef Ayten Kaplan yönetiminde ve Pelin Sarıkaya sunuculuğunda “Gökyüzünün Dansı” başlıklı konser düzenliyor.

Bütün vatandaşların davetli olduğu konsere davette, şunlara yer verildi:

Güneş, yeniden başlayabilmenin cesaretidir.

Ama bilirsin, bazen en çok ihtiyacın olan şey tam da bu cesarettir.

Ay, yarım kalmış sevdaların ve içine attığın yalnızlıkların sesidir.

Hanı gece olunca içinden geçenler vardır ya, kimseye anlatamadığın… işte ay, onları sessizce duyandır.

Yıldızlar ise unutamadığın hatıraların küçük ışıklarıdır.

Bazen biri parlar ve seni yıllar öncesine götürür, fark etmeden gülümsersin.

Gökyüzüne baktığında, belki bir yıldız gerçekten göz kırpar sana.

Belki ay, unuttuğun bir anıyı usulca yüreğine bırakır.

Ve belki de güneş doğduğunda, içinde küçük de olsa yeni bir umut filizlenir.

Kendi hikâyenin izlerini aramak…

Aslında sandığından daha yakın, daha senin içinde.

Belki de tek yapman gereken, bir an durup gökyüzüne bakmak.