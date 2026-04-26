THK Uçuş Akademisi, 91 yılda yaklaşık 10 bin pilot yetiştirerek sivil havacılığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü karşılamaya devam ediyor. Kurumdan alınan bilgilere göre 26 Nisan, Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanırken, THK bu alandaki eğitim faaliyetleriyle Türkiye’de pilot yetiştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

THK bünyesindeki uçuş okulu ve THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü aracılığıyla öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimiyle pilot olma imkânına sahip oluyor. Akademi, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun teorik ve uygulamalı eğitimler sunarak öğrencileri mesleğe hazırlıyor.

Eğitim sürecinde modern uçaklar ve simülatörler aktif olarak kullanılıyor. Yaklaşık 22 tek motorlu ve 4 çok motorlu eğitim uçağının yanı sıra üç ileri seviye simülatörle öğrencilerin hem teknik bilgi hem de uçuş pratiği kazanmaları sağlanıyor. Filoda yer alan Garmin 1000 Glass Cockpit donanımlı 25 modern eğitim uçağı ise öğrencilerin havayolu sektörüne uyumunu kolaylaştırıyor.

THK, 1935 yılından bu yana pilot olmak isteyen adaylara Ticari Pilot Lisansı (ATPL) ve Özel Pilot Lisansı (PPL) eğitimleri de veriyor. Mezunların havayolu şirketlerine yerleşme oranlarının yüksek olması, kurumun eğitim kalitesini ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Pilotaj eğitimleri Ankara Etimesgut, İzmir Efes Selçuk ve Antalya Karain meydanlarındaki THK’ye ait havalimanlarında gerçekleştiriliyor. Programa katılmak için en az lise mezunu olmak, belirlenen yaş şartını karşılamak, orta düzeyde İngilizce bilmek ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından “uçuşa elverişli” sağlık raporu almak gerekiyor.