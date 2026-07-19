Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımının ardından gökyüzünde beliren ayın ince hilal evresi, bölgedeki bir caminin minaresinde yer alan hilal ve yıldız alemiyle aynı hizaya gelerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Gökyüzündeki görsel şölen hayran bıraktı: İki hilal aynı karede buluştu
Bitlis'in tarihi dokusuyla öne çıkan Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ile bir cami minaresinin alemi aynı doğrultuda görüntülenerek estetik bir manzara oluşturdu.Kaynak: İHA
Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay'ın objektifine yansıyan bu eşsiz enstantane, hem estetik hem de manevi yönüyle kısa sürede büyük beğeni topladı. Doğal güzellikleri ve zengin tarihiyle bilinen ilçede, gökyüzü ile mimarinin buluştuğu bu anlar Ahlat'ın kültürel görselliğini yansıtan özel kareler arasına girdi.
OBJEKTİFLERE YANSIYAN ESTETİK BULUŞMA
Doğa olayları ve tarihi mekanların uyumunu yakalamak üzere bölgede çalışmalar yürüten fotoğraf sanatçıları, Ahlat semalarında zaman zaman oluşan etkileyici manzaraları kaydetmeye devam ediyor.
Son olarak gökyüzündeki doğal hilal ile minarenin zirvesindeki hilal sembolünün adeta bütünleştiği o anlar, ilçenin doğal ve kültürel atmosferini bir kez daha gözler önüne serken, izleyenler için de unutulmaz bir manzara oluşturdu.