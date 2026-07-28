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Türk Hava Yolları (THY), pilot eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla HAVELSAN ile 12 adet yeni uçuş simülatörü tedariki için sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında yerli imkanlarla üretilecek sistemler, THY'nin 2033 yılı için koyduğu 800 uçaklık filo hedefine kritik katkı sağlayacak.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları (THY), geleceğin pilotlarını yetiştirme ve mevcut ekiplerin yetkinliklerini artırma hedefi doğrultusunda eğitim teknolojilerinde tarihi bir adıma imza attı. Yerli teknoloji devi HAVELSAN ile el sıkışan şirket, 12 yeni uçuş simülatörünün tedarikini kapsayan stratejik sözleşmeyi resmiyete döktü. Proje dahilinde 8 adet Tam Uçuş Simülatörü (FFS) ile 4 adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD) milli imkanlarla Türkiye'de imal edilecek.

GENİŞ GÖVDELİ UÇAK SİMÜLASYONUNDA MİLLİ ATILIM

Atılan imzalar, THY'nin Ocak 2026'da temeli atılan ve ilk etabı 2027 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen dev hangar projesi ile 2028'de tamamlanması öngörülen yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin kapasitesini doğrudan destekleyecek. Anlaşma doğrultusunda hem dar hem de geniş gövdeli uçaklar için simülatör geliştirecek olan HAVELSAN, böylelikle geniş gövdeli uçuş simülasyonu sahasında ilk kez hizmet vermeye başlayacak. Bu gelişme, Türkiye'nin ileri düzey sivil havacılık eğitim teknolojilerindeki yerli ve milli mühendislik kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

FİLO HEDEFİ 800 UÇAĞIN ÜZERİNE ÇIKACAK

THY, uzun vadeli stratejik büyüme planları çerçevesinde 2033 yılına kadar filosundaki toplam uçak sayısını 800'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Tedarik edilecek yeni simülatör yatırımı da bu devasa operasyonel büyümeyi karşılayacak pilot eğitim altyapısının sürdürülebilir kılınmasında anahtar bir role sahip olacak.

Hali hazırda Türk Hava Yolları'nın eğitim tesislerinde HAVELSAN imzalı ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından Seviye D standartlarında sertifikalandırılmış 6 adet tam uçuş simülatörü aktif olarak kullanılıyor. Söz konusu envanter; 3 adet Airbus A320NEO/CEO, 2 adet Boeing 737 MAX ve 1 adet Boeing 737NG simülatöründen meydana geliyor.