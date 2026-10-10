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Kaynak: AA

BAE Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi, ülkenin resmi haber ajansı WAM üzerinden, FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan ve dünya gündemine oturan olayla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Avukatı eşliğinde ifade veren 29 yaşındaki sanık, uçağın kontrolünü tamamen ele geçirip Tel Aviv'de maksimum can kaybına yol açacak bir intihar saldırısı düzenlemeyi hedeflediğini itiraf etti.

İLHAM KAYNAĞI 11 EYLÜL

Soruşturma dosyasına göre, sanığın radikalleşme süreci 2017 yılında Avustralya'da aldığı eğitim sırasında ortaya çıktı. İnternet üzerinden aşırılık yanlısı içerikleri, tekfirci yayınları ve intihar saldırılarını yücelten propagandaları takip eden yardımcı pilot, 11 Eylül 2001 saldırılarından etkilendi. Başsavcı Şamisi'nin çarpıcı açıklamasına göre; sanığın pilotluk mesleğini seçmesinin ardındaki yegane amaç, sivil bir yolcu uçağını silaha dönüştürerek benzer bir terör eylemine imza atmaktı.

Başından yaralanan kaptan pilot

SIZMA SÜRECİ: İKİ UÇUŞTA KEŞİF YAPTI, RADARA TAKILMADI

Mesleki geçmişi de mercek altına alınan sanık; 2020-2024 yılları arasında Umman Hava Yolları'nda, 2025'in başlarında ise birkaç ay Fas Kraliyet Hava Yolları'nda görev yaptıktan sonra Ocak 2026'da Flydubai bünyesine katıldı. İşe alım sürecindeki uçuş lisansları, iyi hal belgeleri ve güvenlik taramalarından hiçbir şüphe çekmeden geçmeyi başardı. Sanık ifadesinde, daha önce katıldığı iki Tel Aviv seferini sadece "keşif" amacıyla kullandığını, güzergah ve havalimanı dinamiklerini inceledikten sonra 30 Eylül'deki üçüncü uçuşunda planını devreye soktuğunu belirtti.

Baltalı saldırgan pilot

KAPTAN PİLOTA BALTALI SALDIRI

Kokpitte yaşanan can pazarının boyutu adli tıp raporlarıyla netleşti. Sanığın kontrolü ele geçirmek için kokpitte bulunan acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığı, kaptanın baş bölgesinde hayati tehlike oluşturacak boyutta ağır yaralar açtığı tespit edildi. Kaptan pilotun ve dönüş seferini devralacak olan mürettebatın tanıklıkları da sanığın bu vahşi eylemini doğruladı.

Yardımcı pilot eylemi tek başına planladığını ve gerçekleştirdiğini iddia etse de, BAE savcılığı bu ifadenin doğruluğunu teyit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Makamlar, olayın ardındaki olası suç ortaklarını, teknik bağlantıları ve karanlık noktaları aydınlatmak üzere soruşturmayı derinleştiriyor.