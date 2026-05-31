Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), gökyüzündeki İHA hareketliliğini kontrol altına almak ve güvenlik tehditlerini önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı" taslağı hazırladı. Genel görüşe açılan taslakla birlikte, Türk hava sahasında uçuş yapacak İHA’ların anlık konum takibini yapacak olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) kuruluyor.
Gökyüzünde yeni dönem başlıyor: Türk hava sahasında sivil İHA’lara sıkı takip
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, artan İHA kullanımı üzerine hazırladığı yeni talimat taslağıyla İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi’ni hayata geçiriyor. Yeni sistemle İHA’lar anlık olarak izlenecek ve güvenlik önlemleri artırılacak.
Yeni düzenlemeyle İHA operasyonları barındırdıkları risk seviyelerine göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere üç ayrı grupta sınıflandırılıyor:
Açık ve Özel Kategoriler: Bu kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için 16 yaş sınırı getiriliyor. Ancak 500 gramın altındaki (C0 sınıfı) İHA’lar ile 16 yaşından büyük yetkin bir pilotun gözetimindeki uçuşlarda yaş sınırı aranmayacak.
Sertifikalı Kategori: Kalabalık insan gruplarının üzerinde uçuş gerçekleştirebilecek olan bu İHA’lar; insan ve tehlikeli madde taşımacılığında da kullanılabilecek. Bu kategorideki İHA'lar için SHGM tarafından "uçuşa elverişlilik sertifikası" düzenlenecek. Ayrıca ağırlığı 150 kilogram ve üzerinde olan İHA’lar, Hava Aracı Sicili’ne tescil edilerek resmi işaret alacak.
SHGM tarafından işletilecek olan İHATTYS, hava sahasındaki tüm İHA trafiğini merkezi olarak yönetecek. Sistem; İHA'ların anlık konum ve uçuş durum verilerini izleyecek, coğrafi bölge bilgilerini dijital formatta gerçek zamanlı güncelleyecek ve çevrim içi uçuş izin süreçlerini kayıt altına alacak. Aynı hava sahasını eş zamanlı talep eden birden fazla İHA arasında çatışma riski belirdiğinde sistem otomatik olarak işleticileri uyaracak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış İHA’lar ile serbest bölgelerde (yeşil bölge) ve meskun mahal dışında yapılacak tarımsal faaliyetlerde, İHATTYS üzerinden yapılacak bildirim yeterli sayılacak ve ekstra operasyonel yetkilendirme istenmeyecek. Tarımsal ilaçlama faaliyetleri tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında sayılmayacak.
Başka bir ülkede tescilli olan yabancı İHA’ların Türk hava sahasında gerçekleştireceği her türlü uçuş operasyonu için en az 20 gün öncesinden SHGM’ye başvuru yapılması zorunlu olacak. Yabancı işleticiler, kendi ülkelerinden aldıkları geçerli operasyonel yetkilendirmeyi ve risk analizlerini SHGM'ye sunacak. Yabancı pilotların lisansları ise mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine göre değerlendirilecek.
Afet müdahalesi, kamu güvenliği, basın-yayın faaliyetleri ve acil durumlar gibi öngörülemeyen hallerde SHGM, 20 günlük başvuru süresini kısaltabilecek veya bu şartı aramadan geçici uçuş izni verebilecek.
Özel veya sertifikalı kategorideki İHA'ların yanı sıra, açık kategoride yer alan ve ağırlığı 500 gram ve üstü olan ya da üzerinde kamera, mikrofon gibi kişisel veri kaydedici sensör bulunan tüm İHA’lar sisteme kayıt edilmek zorunda olacak. Kayıt ve tescil başvuruları en geç 15 iş günü içinde sonuçlandırılacak.
Kurallara aykırı hareket eden, izinsiz uçuş yapan veya belirlenen sahanın dışına çıkan şahıs ve işletmelere Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca idari para cezası kesilecek. SHGM, kurallara uymayan işleticilerin sertifikalarını ve pilot lisanslarını askıya alabilecek veya tamamen iptal edebilecek. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak, mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.