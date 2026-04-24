Baykar, geleceğin muharebe konseptini Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği tarihi bir demo faaliyetiyle sergiledi. Yeni nesil kamikaze İHA K2 ve dolanan mühimmat Sivrisinek, sürü otonomisi ve yapay zeka yetenekleriyle tam not aldı.

YAPAY ZEKA İLE SÜRÜ OTONOMİSİ

Testlerde 5 adet K2 ve 10 adet Sivrisinek mühimmatı, aynı anda havalanarak gökyüzünde adeta bir filo kurdu. Platformlar, Türk askeri stratejisinin vazgeçilmezi olan "Turan" formasyonu dahil olmak üzere farklı dizilimlerde devriye uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI TİHA’ların da eşlik ettiği bu operasyon, farklı sınıftaki İHA’ların birlikte çalışma kabiliyetini gözler önüne serdi.

ELEKTRONİK HARBE KARŞI 'GÖRSEL' ÇÖZÜM

Gösterimin en kritik aşaması, elektronik harbe karşı geliştirilen “GNSS’ten bağımsız seyrüsefer” yeteneği oldu. K2 ve Sivrisinek, uydu sinyallerinin kesildiği ortamlarda bile yapay zeka destekli görsel navigasyon yazılımıyla konumunu belirleyebildi. Bu özellik, mühimmatların karıştırmanın yoğun olduğu modern savaş sahalarında durdurulamaz olmasını sağlıyor.

SİVRİSİNEK: BİN KİLOMETREYİ AŞAN OPERASYONEL DERİNLİK

Baykar’ın yeni mühimmatı Sivrisinek, bin kilometreyi aşan menziliyle stratejik bir güç çarpanı olarak öne çıktı. Yapay zeka sayesinde sürü içindeki diğer mühimmatlarla kesintisiz haberleşebilen Sivrisinek, tespit edilen hedefleri anlık olarak paylaşıp sürü halinde otomatik taarruz gerçekleştirebiliyor.

SAHA 2026’DA İLK KEZ SAHNEYE ÇIKIYORLAR

Baykar’ın geliştirdiği bu yeni teknolojiler, kamuoyuyla ilk kez 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan SAHA 2026 fuarında buluşacak. 2025 yılında 2.2 milyar dolarlık ihracat rekoru kıran şirket, bu yeni ürünlerle küresel SİHA pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.