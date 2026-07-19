Yeniçağ Gazetesi
19 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı

Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kültür festivali kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gökyüzünü renklendirdi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 1

Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl 35'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen özel etkinlikler, ilçede renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

1 6
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 2

Festival etkinlikleri çerçevesinde Batıpark Millet Bahçesi'nde organize edilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara keyifli bir gün sundu. Şenlik alanında çocukların yoğun ilgisiyle birlikte tam 120 adet uçurtma aynı anda gökyüzüne salındı.

2 6
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 3

Birbirinden farklı renk, motif ve tasarımlara sahip uçurtmaların havada oluşturduğu görsellik, izleyenler için adeta bir şölene dönüştü. Gün boyunca festival coşkusunun hissedildiği alanda çocuklar rüzgarın tadını çıkararak uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken, aileler de çocuklarının bu mutlu anlarına eşlik etti.

3 6
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 4

FESTİVAL ALANINDA YOĞUN KATILIM

Batıpark Millet Bahçesi'nin ev sahipliği yaptığı şenlik, ilçedeki yerel halkın ve çevre bölgelerden gelen misafirlerin katılımıyla panayır havasında geçti. Çocukların yüzlerindeki tebessümle hafızalarda yer edinen etkinlik, gökyüzünde oluşan geniş renk cümbüşünün ardından akşam saatlerinde başarıyla tamamlandı.

4 6
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 5
5 6
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro