Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı

Birbirinden farklı renk, motif ve tasarımlara sahip uçurtmaların havada oluşturduğu görsellik, izleyenler için adeta bir şölene dönüştü. Gün boyunca festival coşkusunun hissedildiği alanda çocuklar rüzgarın tadını çıkararak uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken, aileler de çocuklarının bu mutlu anlarına eşlik etti.