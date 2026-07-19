Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl 35'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında gerçekleştirilen özel etkinlikler, ilçede renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.
Gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı: Festival kapsamında yüzlerce uçurtma havalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kültür festivali kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gökyüzünü renklendirdi.Kaynak: İHA
Festival etkinlikleri çerçevesinde Batıpark Millet Bahçesi'nde organize edilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara keyifli bir gün sundu. Şenlik alanında çocukların yoğun ilgisiyle birlikte tam 120 adet uçurtma aynı anda gökyüzüne salındı.
Birbirinden farklı renk, motif ve tasarımlara sahip uçurtmaların havada oluşturduğu görsellik, izleyenler için adeta bir şölene dönüştü. Gün boyunca festival coşkusunun hissedildiği alanda çocuklar rüzgarın tadını çıkararak uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken, aileler de çocuklarının bu mutlu anlarına eşlik etti.
FESTİVAL ALANINDA YOĞUN KATILIM
Batıpark Millet Bahçesi'nin ev sahipliği yaptığı şenlik, ilçedeki yerel halkın ve çevre bölgelerden gelen misafirlerin katılımıyla panayır havasında geçti. Çocukların yüzlerindeki tebessümle hafızalarda yer edinen etkinlik, gökyüzünde oluşan geniş renk cümbüşünün ardından akşam saatlerinde başarıyla tamamlandı.