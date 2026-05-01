Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası olan Rüzgarlı Tepe mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, uçuş gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen bir paraşütçü, havada dengesini yitirerek hızla irtifa kaybetti. Kontrolden çıkan paraşüt, bölgedeki ağaçlık alana takılarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçların arasında mahsur kalan ve yaralanan sporcuya ulaşmak için itfaiye ekipleri tarafından titiz bir çalışma yürütüldü.

Kurtarma Operasyonu: Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralı paraşütçü, güvenli bölgeye tahliye edildi.

Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.