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Kaynak: İHA

16-17-18 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek dev organizasyonda bilim, teknoloji ve akrobasi gösterileri her yaştan ziyaretçiyle buluşacak.

BİLİMFEST KAYSERİ YENİDEN BİLİMSEVERLERLE BULUŞUYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde hayata geçirilen festival, bu yıl da kapsamını genişleterek bilimi deneyimsel etkinliklerle sunacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ev sahipliği yapılacak organizasyonda, scientific atölyelerin yanı sıra teknolojik sergiler ve interaktif deneyim alanları kurulacak.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI TIRLARI KENTTE

Festival öncesinde Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu olan akrobasi timleri Solotürk ve Türk Yıldızları’na ait lisanslı ürün satış tırları Kayseri’ye ulaştı. Cumhuriyet Meydanı’nda yerini alan Solotürk Tırı’ndan elde edilen gelirin, şehit ve gazi ailelerine destek veren Kartal Vakfı’na aktarılacağı açıklandı. Türk Yıldızları Tırı ise festival alanının yer aldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde konuşlandırılarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

TÜRK YILDIZLARI KAYSERİ SEMALARINDA SÜZÜLECEK

8’inci BİLİMFEST Kayseri’nin ana çekim merkezlerinden biri de Türk Yıldızları’nın sergileyeceği gösteri uçuşu olacak. Gökyüzünde gerçekleştirecekleri özel akrobasi figürleriyle izleyicilere görsel şölen yaşatacak olan Türk Yıldızları, festivalin bilim ile havacılığı bir araya getiren en heyecan verici anlarına imza atacak.