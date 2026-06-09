Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri bu hafta gerçekleşecek.
Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması
Güneş Sistemi’nin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 9-11 Haziran tarihleri arasında akşam saatlerinde gökyüzünde birbirine oldukça yakın görünecek. Uzmanlar, en iyi gözlem zamanının 9 Haziran akşamı gün batımından kısa süre sonra olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...Derleyen: Haber Merkezi
Güneş Sistemi’nin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 9-11 Haziran tarihleri arasında akşam saatlerinde gökyüzünde birbirine oldukça yakın görünecek.
Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı 9 Haziran akşamı, gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak.
Batı ufkunda çıplak gözle izlenebilecek olan iki gezegen, gökyüzünde neredeyse yan yana duruyormuş gibi bir görüntü oluşturacak.
Ancak bu yakınlık gerçek bir fiziksel yaklaşma değil, bir optik yanılsama olarak değerlendiriliyor.
Dünya’ya yaklaşık 1,2 astronomik birim uzaklıktaki Venüs ile yaklaşık 6 astronomik birim uzaklıktaki Jüpiter, yalnızca Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda yer alıyormuş gibi görünecek.
Gökyüzünün en parlak cisimlerinden biri olan Venüs, bu süreçte Jüpiter’den yaklaşık 7,5 kat daha parlak olacak. Uzmanlar, dürbünle yapılan gözlemlerde iki gezegenin aynı görüş alanında rahatlıkla izlenebileceğini belirtiyor.