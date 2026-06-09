Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması

Gökyüzünün en parlak cisimlerinden biri olan Venüs, bu süreçte Jüpiter’den yaklaşık 7,5 kat daha parlak olacak. Uzmanlar, dürbünle yapılan gözlemlerde iki gezegenin aynı görüş alanında rahatlıkla izlenebileceğini belirtiyor.