Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması

Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması

Güneş Sistemi’nin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 9-11 Haziran tarihleri arasında akşam saatlerinde gökyüzünde birbirine oldukça yakın görünecek. Uzmanlar, en iyi gözlem zamanının 9 Haziran akşamı gün batımından kısa süre sonra olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 1

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri bu hafta gerçekleşecek.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 2

Güneş Sistemi’nin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, 9-11 Haziran tarihleri arasında akşam saatlerinde gökyüzünde birbirine oldukça yakın görünecek.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 3

Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı 9 Haziran akşamı, gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 4

Batı ufkunda çıplak gözle izlenebilecek olan iki gezegen, gökyüzünde neredeyse yan yana duruyormuş gibi bir görüntü oluşturacak.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 5

Ancak bu yakınlık gerçek bir fiziksel yaklaşma değil, bir optik yanılsama olarak değerlendiriliyor.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 6

Dünya’ya yaklaşık 1,2 astronomik birim uzaklıktaki Venüs ile yaklaşık 6 astronomik birim uzaklıktaki Jüpiter, yalnızca Dünya’dan bakıldığında aynı doğrultuda yer alıyormuş gibi görünecek.

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Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Jüpiter yakınlaşması - Resim: 7

Gökyüzünün en parlak cisimlerinden biri olan Venüs, bu süreçte Jüpiter’den yaklaşık 7,5 kat daha parlak olacak. Uzmanlar, dürbünle yapılan gözlemlerde iki gezegenin aynı görüş alanında rahatlıkla izlenebileceğini belirtiyor.

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