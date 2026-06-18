Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun'un Terme ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, eşine az rastlanır büyüleyici bir manzarayla karşılaştı. Hilal evresindeki ay ile parlak bir yıldızın birbirine adeta nispet yaparcasına yakınlaşması, Türk bayrağının gökyüzündeki canlı yansımasını oluşturdu.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Havanın kararmasıyla birlikte netleşmeye başlayan bu kozmik buluşma, kısa sürede sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Başta Samsun, Ordu ve Giresun olmak üzere pek çok ilde açık havada net bir şekilde izlenebilen bu manzara, görenleri adeta mest etti.

Şehrin ışıkları üzerinde parıldayan ay ve yıldızın asil duruşunu kaçırmak istemeyen binlerce vatandaş, cep telefonları ve kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi.

Gökyüzünü seyreden vatandaşlar, "Sanki al bayrağımız semada dalgalanıyor, gökyüzü de bizimle birlikte bayramı kutluyor" diyerek duygularını dile getirdi.