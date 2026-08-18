Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek

Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek

General Atomics (GA-ASI) ve MBDA, SPEAR hassas taarruz füzelerinin MQ-9B ve Gambit 6 insansız hava platformlarına entegrasyonu için iş birliği anlaşması imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 1

İnsansız hava araçları üreticisi General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ile füze sistemleri geliştiricisi MBDA, savunma alanındaki ortaklıklarını yeni bir boyuta taşıdı.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 2

GA-ASI Başkanı David R. Alexander ve MBDA UK Genel Müdürü Chris Allam, SPEAR hassas taarruz silahlarının yeni hava platformlarına uyarlanmasını içeren mutabakat zaptını imzaladı.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 3

Anlaşma doğrultusunda taraflar, MQ-9B uzaktan kumandalı hava aracı ve Gambit 6 iş birliğine dayalı muharip hava platformunun (CCA) SPEAR füzelerini etkili şekilde taşıyıp kullanabilmesi amacıyla ortak çalışma yürütecek.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 4

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan MQ-9B türevi Protector RG Mk1 platformuna Brimstone füzelerinin entegrasyon sürecinde MBDA ile güçlü bir uyum yakaladıklarını belirtti.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 5

Alexander, bu birikim ışığında SPEAR sisteminin MQ-9B ailesine ve Gambit CCA mimarisine entegre edilmesinin stratejik iş birliğinin doğal bir adımı olduğunu ifade etti.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 6

MBDA UK Genel Müdürü Chris Allam ise uzun yıllara dayanan ortaklığın pekişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 7

Otonom ve iş birliğine dayalı platformların modern hava harp alanını dönüştürdüğünü vurgulayan Allam, SPEAR'ın yenilikçi kabiliyetlerinin bu sistemlerin operasyonel gücüne belirleyici bir katkı sunacağını kaydetti.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 8

MBDA tarafından tasarlanan SPEAR mini seyir füzesi, yüksek hassasiyete sahip yeni nesil havadan karaya taarruz imkânı sağlıyor.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 9

Düşük yan hasar riski taşıyan sistem, yüksek mühimmat kapasitesi sayesinde uzun süreli görev opsiyonu tanıyor.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 10

Ufuk ötesi menzile sahip mühimmat, fırlatma yapan hava aracını düşman savunma hatlarından emniyetli mesafede tutarak geniş bir tehdit yelpazesine karşı angajman imkânı veriyor.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 11

Küresel ölçekte Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Belçika ve Polonya dâhil çok sayıda ülke tarafından tercih edilen MQ-9B, uzun menzili ve yüksek havada kalış süresiyle öne çıkıyor.

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Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek - Resim: 12

Elektronik harp, düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD/DEAD) ve stand-off hassas taarruz görevleri için geliştirilen Gambit CCA ile entegre edilecek bu mühimmatların, dünya orduları için hızlı konuşlandırılabilir yüksek kabiliyetli bir çözüm sunması hedeflenmekte.

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