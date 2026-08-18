Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek

İnsansız hava araçları üreticisi General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ile füze sistemleri geliştiricisi MBDA, savunma alanındaki ortaklıklarını yeni bir boyuta taşıdı.
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General Atomics (GA-ASI) ve MBDA, SPEAR hassas taarruz füzelerinin MQ-9B ve Gambit 6 insansız hava platformlarına entegrasyonu için iş birliği anlaşması imzaladı.Kaynak: Haber Merkezi
GA-ASI Başkanı David R. Alexander ve MBDA UK Genel Müdürü Chris Allam, SPEAR hassas taarruz silahlarının yeni hava platformlarına uyarlanmasını içeren mutabakat zaptını imzaladı.
Anlaşma doğrultusunda taraflar, MQ-9B uzaktan kumandalı hava aracı ve Gambit 6 iş birliğine dayalı muharip hava platformunun (CCA) SPEAR füzelerini etkili şekilde taşıyıp kullanabilmesi amacıyla ortak çalışma yürütecek.
GA-ASI Başkanı David R. Alexander, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan MQ-9B türevi Protector RG Mk1 platformuna Brimstone füzelerinin entegrasyon sürecinde MBDA ile güçlü bir uyum yakaladıklarını belirtti.
Alexander, bu birikim ışığında SPEAR sisteminin MQ-9B ailesine ve Gambit CCA mimarisine entegre edilmesinin stratejik iş birliğinin doğal bir adımı olduğunu ifade etti.
MBDA UK Genel Müdürü Chris Allam ise uzun yıllara dayanan ortaklığın pekişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Otonom ve iş birliğine dayalı platformların modern hava harp alanını dönüştürdüğünü vurgulayan Allam, SPEAR'ın yenilikçi kabiliyetlerinin bu sistemlerin operasyonel gücüne belirleyici bir katkı sunacağını kaydetti.
MBDA tarafından tasarlanan SPEAR mini seyir füzesi, yüksek hassasiyete sahip yeni nesil havadan karaya taarruz imkânı sağlıyor.
Düşük yan hasar riski taşıyan sistem, yüksek mühimmat kapasitesi sayesinde uzun süreli görev opsiyonu tanıyor.
Ufuk ötesi menzile sahip mühimmat, fırlatma yapan hava aracını düşman savunma hatlarından emniyetli mesafede tutarak geniş bir tehdit yelpazesine karşı angajman imkânı veriyor.
Küresel ölçekte Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Belçika ve Polonya dâhil çok sayıda ülke tarafından tercih edilen MQ-9B, uzun menzili ve yüksek havada kalış süresiyle öne çıkıyor.
Elektronik harp, düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD/DEAD) ve stand-off hassas taarruz görevleri için geliştirilen Gambit CCA ile entegre edilecek bu mühimmatların, dünya orduları için hızlı konuşlandırılabilir yüksek kabiliyetli bir çözüm sunması hedeflenmekte.