Gökyüzünde dengeler değişiyor: Seyir füzesi İHA’larla yüklenecek

Elektronik harp, düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD/DEAD) ve stand-off hassas taarruz görevleri için geliştirilen Gambit CCA ile entegre edilecek bu mühimmatların, dünya orduları için hızlı konuşlandırılabilir yüksek kabiliyetli bir çözüm sunması hedeflenmekte.