17 Şubat 2026 Salı
Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

2026 yılının öne çıkan gök olaylarından biri olan halkalı Güneş tutulması, Şubat ayında gerçekleşecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

Ay’ın Dünya’ya en uzak konumda olduğu bu olayda Güneş tam olarak örtülemeyeceği için “ateş çemberi” ya da “ateş halkası” görünümü oluşacak.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

Gökbilim meraklıları ve doğa severler, bu görsel şöleni en iyi şekilde izleyebilecekleri bölgeleri ve zamanları not aldı.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

2026’da gökyüzünün en çarpıcı fenomenlerinden halkalı Güneş tutulması Şubat’ta yaşanacak.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

Resmi gök olayları takvimine göre, Ay’ın apojede bulunduğu sırada meydana gelen bu tutulma, Kova burcunda “ateş halkası” etkisi yaratacak ve izleyenlere eşsiz bir deneyim vaat edecek.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

Belirli bölgelerden gözlemlenebilen olay, Türkiye’deki meraklıları da heyecanlandırıyor.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Yılın ilk Güneş tutulması 2026 Şubat’ında gerçekleşecek. Ay’ın Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş’i kısmen veya tamamen gizlediği bu nadir olay, Şubat ayında gökyüzünü renklendirecek.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Halkalı Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü TSİ 19.46 civarında zirve yapacak. Bu sırada Güneş, parlak bir halka şeklinde görünecek.

Gökyüzünde 'Ateş Çemberi':17 Şubat güneş tutulması

TÜRKİYE'DEN HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Şubat’taki halkalı Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Halkalı evre yalnızca Antarktika üzerinde tam olarak görülebilecek. Kısmi tutulma ise Arjantin ile Şili’nin güney kesimleri, Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar gibi Güney Yarımküre bölgelerinde izlenebilecek.

Kaynak: Diğer
