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Gelişmiş sensör teknolojisiyle donatılan cihaz, nebula ve gaz bulutları arasında detaylı gezinme imkanı sunarken amatör kullanıcıların da profesyonel kalitede görseller elde etmesine olanak tanıyor.

Dwarflab Draco, katlanmış f/3.8 tasarımı, 340mm odak uzunluğu ve 90mm diyafram açıklığıyla dikkat çekiyor. Cihazın ana telefoto bölümünde 1/1.3 inç boyutunda 50MP çözünürlüklü sensör yer alıyor. Karanlık uzay nesnelerini çekerken piksel bindirme teknolojisini devreye sokan teleskop, 12MP netliğinde daha aydınlık ve kumlanması azaltılmış kareler üretebiliyor. Yardımcı sensörü ise geniş manzara ve Samanyolu çekimlerine imkan tanıyor. 5.5 kg ağırlığındaki ürün, 10000mAh bataryasıyla 5 saate varan kullanım süresi sunarken özel soğutma sistemiyle performansını koruyor.

300 saniyeye kadar tek kare pozlama yapabilen cihaz, uzun pozlamalardaki alan değişimi kaynaklı yıldız bulanıklığını CMOS sensör hareketi ve gerçek zamanlı rehber sensör düzeltmeleriyle engelliyor. Mobil uygulaması üzerinden otomatik ayarlamalar yapabilen model iki farklı seçenekle satışa sunuluyor. Dahili H+O çift dar bant ve ND filtreli standart versiyon 1399 dolar fiyat etiketine sahipken, S+O filtreli SHO versiyonu ise 1599 dolardan alıcı buluyor.