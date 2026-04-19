İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı, tam adıyla Istanbul Flight Training Exhibition, bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlamak üzere Atatürk Havalimanı bünyesinde kapılarını açtı. Toplamda 75 farklı firmanın stant açtığı ve binlerce havacılık tutkununun katılım sağladığı fuar, açılış gününden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Havacılık sektörünün her geçen gün büyüyen yapısına paralel olarak düzenlenen bu dev organizasyon, özellikle pilot ve kabin memuru olma hayali kuran öğrenciler ile sektörün profesyonel temsilcilerini aynı çatı altında bir araya getirdi.

Atatürk Havalimanı C Terminali içerisinde gerçekleştirilen fuar, küresel çapta havayolu şirketlerinin uçak siparişlerini hızla artırdığı kritik bir dönemde düzenleniyor. Artan uçak filoları beraberinde ciddi bir kalifiye insan kaynağı ihtiyacını getirirken, IFTE 2026 bu boşluğu doldurmayı ve sektöre yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Sadece Türkiye’den değil, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgelerinden gelen 75’in üzerinde şirketin katılımı, fuarın uluslararası niteliğini de gözler önüne seriyor. Fuar boyunca sürecek olan paneller, kariyer odaklı buluşmalar ve sektörel değerlendirme oturumları, meslek hayatına gökyüzünde başlamak isteyen gençlere profesyonel bir rehberlik hizmeti sunuyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR EL ELE GENÇLERİ SELAMLIYOR

Türkiye’nin havacılık otoriteleri ve dev şirketleri fuarda tam kadro yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının yanı sıra, Türk Hava Yolları gibi ülkemizin gururu olan havayolu şirketleri de tüm iştirakleri ile birlikte IFTE 2026 bünyesinde genç yeteneklerle buluştu. Şirketlerin insan kaynakları departmanları, yeni personel alım süreçleri, mülakat teknikleri ve eğitim bursları hakkında detaylı sunumlar yaparak adayların merak ettiği soruları yanıtladı. Özellikle pilot aday adayları için uçuş okullarının sunduğu eğitim paketleri fuarın en çok talep gören konuları arasında yer aldı.

TEKNOLOJİ VE DENEYİM: UÇUŞ SİMÜLATÖRLERİNE YOĞUN İLGİ

Fuar alanının en popüler noktaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da ileri teknoloji ürünü uçuş simülatörlerinin bulunduğu alanlar oldu. Katılımcılar, havayolu şirketleri ve eğitim kurumları tarafından getirilen bu cihazlar sayesinde profesyonel bir pilotun kokpitte yaşadığı deneyimi birebir tatma imkanı buldu. Gerçek uçuş ortamına en yakın atmosferi sunan bu simülatörler, hem eğlenceli anlar yaşattı hem de pilotluk mesleğinin disiplinli yapısını gençlere yakından tanıttı.

SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ YENİ FIRSAT KAPILARINI ARALIYOR

Organizasyonun gidişatı ve sektörün durumu hakkında önemli bilgiler paylaşan organizatör, Türk sivil havacılık sektörünün son yıllarda sergilediği inanılmaz büyüme ivmesine dikkat çekti. Bu hızlı büyümenin doğal bir sonucu olarak iş gücü ihtiyacının da aynı oranda arttığını vurguladı. Bu organizasyon sayesinde kariyer hedefleyen gençlerin sektörle doğrudan temas kurma fırsatı buldu. Sekizincisi düzenlenen fuarın bu yılki katılım oranlarının beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen gençler, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma isteğinin IFTE gibi platformların önemini artırdığını sözlerine ekledi.

Fuara katılan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı ve gelecek planlarını paylaştı. Sivil Havacılık alanında eğitimine devam eden öğrenciler okulunun yanı sıra dil eğitimine de ağırlık verdiğini ve mezuniyet sonrası prestijli bir havayolu şirketinde görev almayı amaçlıyor. Fuarın kendisine sosyal anlamda vizyon kattığını belirten bir öğrenci sektörden farklı branşlardaki uzmanlarla tanışmanın yol gösterici bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen pilot adayı ise dünyayı gezmek ve farklı kültürleri yerinde görmek için pilotluğun en ideal meslek olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bir diğer aday da ilk uçuş deneyiminde hissettiği özgürlük duygusunun kendisini bu mesleğe bağladığını anlattı. Kontrolün tamamen kendisinde olmasının eşsiz bir his olduğunu belirtildi. Eğitim sürecinin zorluklarına rağmen her gün yeni bir macera yaşamanın en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.