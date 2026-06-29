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Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) tarafından paylaşılan rapora göre; 27 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 ile 28 Haziran Pazar günü saat 02.00 arasında 300 binden fazla yıldırım aktivitesi sisteme yansıdı. Gece saatlerinden sonra devam eden fırtınalardaki yıldırımların bu istatistiğe henüz dahil edilmediği, bu nedenle kesin bilançonun daha da yüksek olabileceği açıklandı. Son yıllarda 100 bin sınırının bile çok nadir aşıldığını belirten uzmanlar, bu yoğunluğun 2004 yılından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olduğunu ifade ediyor.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, AMSTERDAM SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli fırtına ve gökyüzünü kaplayan olağanüstü yıldırım hareketliliği, açık hava organizasyonlarını da doğrudan vurdu. Ülke genelinde planlanan birçok festival ve konser güvenlik gerekçesiyle durdurulurken, başkent Amsterdam'da yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Birçok bölgede ev ve iş yerlerini su basması sonucu maddi hasar oluştu. Yerel güvenlik birimleri ve itfaiye ekipleri, yaşanan yoğunluk sebebiyle acil çağrı hatlarının hayati durumlar dışında gereksiz yere meşgul edilmemesi yönünde halka çağrıda bulundu. Meteoroloji uzmanları, küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaz aylarında bu tarz aşırı yağış ve agresif fırtınaların gelecekte daha sık yaşanabileceği uyarısını yineledi.