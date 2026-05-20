Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı’nda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Irmakta sürüklenen bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CESET SUDAN ÇIKARILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu tespit edildi.

Başak hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ümit Başak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.