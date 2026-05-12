Halk TV’de Seda Selek’in ayrılığıyla başlayan, Sorel Dağıstanlı’nın destek paylaşımı sonrası ekrandan uzaklaştırılması ve peş peşe gelen istifalarla büyüyen tartışmaların ardından Gökmen Karadağ Halk TV'den ayrılacağını açıkladı.

Karadağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hoşça kal @halktvcomtr" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı ile başlayan tartışmaların ardından Halk TV’de başka ayrılıklar da gündeme geldi. Buket Güler, Remziye Demirkol ve Gözde Şeker’in kanala veda ettiği ya da ayrılık sürecine girdiği belirtildi.

Tartışma, eski çalışanların sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla daha da büyüdü. Bazı eski çalışanlar, düşük ücret, 212 sayılı basın sigortası yapılmaması, ulaşım haklarının kesilmesi ve mobbing iddialarını gündeme getirdi.

Mahiroğlu ise daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik “organize bir saldırı” yürütüldüğünü savunmuş, kanalın zarar ettiğini ve ayrılan bazı isimlerin yüksek maaş aldığını ileri sürmüştü.