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Kaynak: Haber Merkezi

Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını kazanan Özlem Karapınar, sadece tarihi başarısıyla değil, nesillerdir vatan savunmasında yer alan ailesiyle de gururlandırıyor.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Şaban Köyü nüfusuna kayıtlı olan Tuğgeneral Karapınar’ın (evlilik öncesi soyadıyla İyidilli) askeri geçmişi, Çanakkale’den Kore’ye uzanan kahramanlıklarla dolu bir mirasa dayanıyor.

DEDESİ ÇANAKKALE GAZİSİ ÇIKTI

Özlem Karapınar’ın vatan sevgisi ve üniforma aşkı, adeta aile genlerinden geliyor. Karapınar’ın dedesi Molla Halil İyidilli, 1915 Çanakkale Savaşları’nda siperlerde göğüs göğüse çarpışmış unutulmaz bir gazi.

Kendi aktardığı anılarına göre, 800 kişilik bir piyade alayında savaşırken 12 yerinden yaralanan ve alayından sağ kalan sadece sekiz kişiden biri olan Molla Halil, mucizevi kurtuluşuyla ailenin hafızasında derin izler bıraktı.

Ailenin kahramanlık hikayesi Çanakkale ile de sınırlı kalmadı; Karapınar’ın büyük amcası Ethem İyidilli’nin de Türk askerinin destan yazdığı Kore Savaşı’na katılan gazilerimizden biri olduğu ortaya çıktı.

1977 yılında dünyaya gelen ve Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar pilot olarak gururla görev yapan Özlem Karapınar, gökyüzündeki imzasını 2026 YAŞ kararlarıyla tuğgenerallik rütbesine taşıdı.

Elde ettiği bu tarihi başarıyla hem TSK tarihine adını yazdıran Karapınar, hem de dedelerinden devraldığı kahramanlık mirasını en üst seviyede taçlandırmış oldu.

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Özlem İyidilli Karapınar, 1977 yılında doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ancak aynı dönemde Hava Harp Okulu'nun yüksek fen ve matematik puanına sahip öğrencilere gönderdiği davet mektubu üzerine kariyer planını değiştirerek havacılık alanını tercih etti.

1997 yılında Hava Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde üstlendiği başarılı görevlerin ardından albay rütbesine kadar yükseldi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generali

Özlem İyidilli Karapınar, 4 Ağustos 2026 tarihinde Yüksek Askerî Şûra kararıyla albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu terfiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu.

Özel Hayatı

Babası öğretmen Mehmet Emin İyidilli olan Özlem İyidilli Karapınar, ailenin ikinci çocuğudur. Evli ve bir çocuk annesidir.