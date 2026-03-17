2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Gökhan Zan'ın görevini bıraktığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Zan'ın, "yeni doğan bebeğinin sağlık durumuna ilişkin son derece hassas ve özel bir süreçten geçtiği" belirtildi.

Zan'ın, bu süreçte ailesinin yanında olacağı belirtilen açıklamada "Bu zor dönemde ailesinin yanında yer alması bir tercih değil aksine bir eş bir baba olarak önemli sorumluluktur çünkü inanıyoruz ki aile, her şeyden önce gelir ve her şeyden daha değerlidir. Değerli hocamız Gökhan Zan, kulübümüzün önünü açmak adına görevinden istifa etmiştir. Başkanı'mız Sayın Hakan Bolat ve yönetim kurulumuz da istifayı kabul etmiştir. Değerli hocamızın ve ailesinin bu hassas süreçte yanında olduğunu belirtir kendisine, ailesine ve minik yavrumuza sağlıklı, huzurlu günler dileriz." ifadelerine yer

BU SEZON İSKENDERUNSPOR

İskenderunspor, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şimdiye kadar 30 maç oynadı ve 52 puan toplayarak ilk 5’te yer aldı.

İskenderunspor, ligde son olarak Kepezspor ile karşılaştı ve müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.