Bursaspor’un kritik maçlarında sahaya çıkarak performans sergileyen Gökhan Kırdar, yeşil-beyazlı ekibe "bilimsel müzik terapi" yöntemiyle katkı sağladığını söyledi. Şampiyonluk yolunda takımın yanında yer alan Kırdar, performanslarının hem futbolcuların hem de taraftarların enerjisini yükselttiğini ifade etti.

Kırdar, haftalar önce ilk kez sahada yer aldığını hatırlatarak, uyguladığı yöntemin tamamen bilimsel temellere dayandığını belirtti. "Enerjiyi yükselten bir performans sergiliyorum. Bu da hem oyunculara hem tribünlere yansıyor ve sonuçlara etki ediyor" diyen sanatçı, kritik karşılaşmalarda davetli olarak bulunduğunu ve her seferinde hedeflenen sonucun alındığını dile getirdi.

Bursaspor’a uğur getirdiği yönündeki yorumlara da değinen Kırdar, bunu "Uğurdan öte bilimsel bir müzik terapi yöntemi" olarak tanımladı. İnsan bedenindeki enerjiyi artırmayı hedeflediğini vurgulayan sanatçı, bu sayede performansın sahaya doğrudan yansıdığını söyledi.

Öte yandan Kırdar, taraftarları sevindirecek bir müjde de verdi. Daha önce duyurusunu yaptığı "Cendere" eserinin Bursaspor’a özel versiyonunu hazırlama sözünü yineleyen sanatçı, çalışmayı en kısa sürede tamamlayacağını belirtti.