Kaynak: Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı kuruluşlara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğunu iddia etti. Söz konusu düzenlemenin belirli karar ve işlemler nedeniyle doğabilecek hukuki, idari ve mali sorumlulukları ortadan kaldırmayı amaçladığını savunan Günaydın, bunun bürokrasiye koruma kalkanı sağlama girişimi olduğunu ileri sürdü.

SPK VE TMSF İÇİN SORUMLULUK MUAFİYETİ İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, AKP'nin hazırlığında olduğunu öne sürdüğü önergenin SPK, TMSF, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve tasfiye kuruluşlarını kapsadığını belirtti. Günaydın'ın aktardığına göre önerge, bu kuruluşların yanı sıra işlemleri yürütmekle görevlendirilen kişilere de belirli koşullarda sorumluluk muafiyeti getirmeyi öngörüyor.

Günaydın, hazırlık aşamasında olduğunu söylediği düzenlemedeki ifadeleri şöyle paylaştı:

"SPK, TMSF, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Borsa, MKK, Takasbank ve tasfiye kuruluşları, bu kuruluşların işlemleri yürütmekle görevlendirdiği kişiler, bu kanun kapsamında görevlerinin gereklerine uygun aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak."

"BÜROKRASİYE KORUMA KALKANI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Düzenlemenin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, iktidarın ileride doğabilecek hukuki sorumlulukların önüne geçmek istediğini öne sürdü.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun anlamı nedir? AKP ve bürokrasi yapılan işin hukuka aykırılığının farkında. Kendilerine ileride hesap sorulacağını biliyorlar. İş yaptırabilmek için bürokrasiye bir koruma kalkanı sağlamaya çalışıyorlar."

"ÖNERGEYİ MECLİS'E GETİRMEYİN"

İddia ettiği önergenin henüz TBMM'ye sunulmadığını belirten Günaydın, iktidara düzenlemeden vazgeçme çağrısında bulundu.

Günaydın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu önerge henüz meclise indirilmiş değil. Açıkça ikaz ediyoruz! Önergeyi meclise getirmeyin, suçluları korumaktan, bürokrasiyi de suça alet olmaya zorlamaktan vazgeçin. Suç işleyen ve suça iştirak eden herkes er geç mutlaka yargılanacaktır. Kaçtığınız yer neresi olursa olsun peşinizde olacağız!"