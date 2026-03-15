CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in açıklamalarına yanıt vererek kişisel mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Günaydın, Ankara’da krediyle aldığı bir konutunun bulunduğunu, 2006 model bir otomobil ve iki motosiklete sahip olduğunu belirtti.

Tek banka hesabının Halkbank’ta olduğunu ifade eden Günaydın, başka gayrimenkul veya hesabı olmadığını söyledi.

'SİYASETÇİ HESAP VEREBİLİR OLMALI'

Günaydın, yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında ziraat mühendisi, avukat ve akademisyen olarak kazandığı gelirle bu varlıklara sahip olduğunu dile getirdi.

Siyasette şeffaflığın önemli olduğunu vurgulayan Günaydın, kamuoyuna hesap verebilirliğin temel bir ilke olduğunu kaydetti.

GÖKÇEK VE AİLESİNE ÇAĞRI

AKP’li Gökçek’e çağrıda bulunan Günaydın, Gökçek’in anne, baba ve kardeşiyle birlikte mal varlığı beyanını açıklamasını istedi.

Günaydın, ayrıca bu beyanların Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelenmesini ve raporların kamuoyuyla paylaşılmasını önerdi.

Günaydın'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Gökhan Günaydın olarak, “hesap verilemeyen” olduğu iddia edilen servetimi açıklıyorum:

Ankara’da bir evim var, 2013 yılında 10 yıllık banka kredisi çekerek aldım, borcu 2023 yılında bitti. Başka bir tek gayrimenkulüm yok.

2006 model bir aracım var, 4 yıllık banka kredisi çekerek almıştım. TBMM’nin grup başkan vekillerine tahsis ettiği aracı kullanıyorum. Başka bir tek aracım yok.

İki motosikletim var, birisini ben birisini 13 yaşındaki oğlum kullanıyor, ikisini satsan 500 bin TL belki eder.

Tek banka hesabımı Halk bankasında tutuyorum ki, rahatça kontrol edebilsinler. Başka hiçbir bankada hiçbir hesabım yok.

40 yıldır ziraat mühendisi, avukat, iktisat fakültesi öğretim üyesi olarak kazandığım gelir, varlık, servet bundan ibaret, onurumla yaşamaktan gurur duyuyorum.

Osman Gökçek aleyhine, iftiraları nedeniyle açtığım 3 tazminat davası, sayısız suç duyuruları var.

Bu müfteriyi muhatap almak bana yakışmaz. Ancak siyasetçinin hesap verebilir olması ön koşuldur. Bu nedenle, seçmene ve millete duyduğum saygı, siyaseti temiz bir düzlemde yapma konusunda müktesebatım ve kararlılığım çerçevesinde açık bir çağrı yapıyorum.

Gökhan Günaydın, anne babası dahil birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının malvarlığını beyan edelim. Yetmez, MASAK araştırsın, raporlasın. Beyanlarımızı ve MASAK raporlarını internetten yayınlayalım.

Osman Gökçek te, anası -babası-kardeşi dahil aynı şeyi yapsın. Başka bir yakınına gerek yok. Bu dört kişinin malvarlığı beyanını açıklayın. Beyan yetmez, MASAK bu dört kişinin malvarlığını raporlasın. Bunları da internetten yayınlayın.

Vatandaş tüm bunları görsün, karşılaştırma imkanı bulsun. Kim hırsızlıkla kim onurla bir hayat sürmüş millet öğrensin, ak koyun kara koyun belli olsun!

Siyasette gerçekleri haykırdıkça, kaleleri sarsılanların, gizli açık maşalar eliyle büyük paralar ve organizasyonlarla tarafıma yönelik saldırılar planlayıp icra ettiklerini görüyorum. Sürpriz değil.

Bir adım geri atan, bir milim eğilen namerttir.

Çağrım açık ve acil.

İftirayı bırak, icraate gel, hadi görelim seni!!!