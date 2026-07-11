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Kaynak: Haber Merkezi

METİN DİYADİN İLE YENİDEN BİRLİKTE

Geçmişte Gençlerbirliği OFTAŞ forması giyerken Metin Diyadin’in öğrencisi olan Gökhan Gönül, yıllar sonra eski hocasıyla aynı teknik ekipte buluştu. 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan deneyimli futbol adamı, antrenörlük kariyerine Ümit Milli Takımı'nda başlamıştı.

KARİYER NOTLARI

Profesyonel kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Gönül, Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 66 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'e 'Yuvana hoş geldin' denilerek yeni görevinde başarılar dilendi.