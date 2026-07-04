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Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta küçük bir uçağın kentin en yüksek binasına çarpmasıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre yetkililer, kazada hayatını kaybeden pilotun uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ve günlüğünde intihar etmeye ilişkin notlar bulunduğunu açıkladı.

İNTİHAR DÜŞÜNCESİ VARMIŞ

Yapılan açıklamada, 66 yaşındaki pilotun boşanmış olduğu, Pekin'de yalnız yaşadığı ve uzun süredir uykusuzluk ile anksiyete sorunları yaşadığı belirtildi. Yetkililer, pilotun günlüğünde "hayatına son verme" düşüncesine ilişkin çok sayıda ifadenin yer aldığını açıkladı.

OLAY KİŞİSEL

Açıklamada, olayın "kişisel nedenlerden kaynaklanan ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bir hadise" olduğu ifade edildi.

Yetkililer, son yalnız uçuş sırasında pilotun kendisine tahsis edilen uçuş sahasının dışına çıktığını ve havaalanıyla irtibatının kesildiğini açıkladı. Kısa süre sonra iki kişilik uçak, Pekin'in merkezi iş bölgesinde bulunan 528 metre yüksekliğindeki CITIC Kulesi'ne çarptı.

Kaza sonrası olay yerine giden gazeteciler, gökdelenin üst katlarından birinin camlarında büyük bir delik oluştuğunu, bina çevresinde ise uçak parçaları ve küçük çaplı yangın izleri bulunduğunu aktardı.

Kazanın ardından Çin sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf ve videoların kısa süre içinde kaldırıldığı bildirildi. Olay yerinde görev yapan polis ekiplerinin ise gazeteciler ve vatandaşların binanın fotoğrafını çekmesini engellediği belirtildi.