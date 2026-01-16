AKP'li Bülent Arınç'ın Melih Gökçek hakkında dile getirdiği "Ankara'yı parsel parsel sattı" iddiasına Ankara sessiz kalırken, Arınç savcıların da harekete geçmediğini dile getirmişti. Arınç'ın o sözlerine AKP'li Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Gökçek'in Arınç'a yanıt verirken Erdoğan'a sığınması dikkat çekti.

GÖKÇEK, ERDOĞAN'A SIĞINDI

Melih Gökçek, "Bülent Arınç AK Partili, ben de AK Partiliyim. Bülent Arınç'ın oğlu da AK Partili. Ben parti içinde bir tartışma çıkarırsam, Cumhurbaşkanım bundan rahatsız olursa, ben bunu yapmayı kendime hak görmem" dedi.