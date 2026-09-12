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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in Almanya’daki gayrimenkul yatırımları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

2021 SENESİNDE 4 MİLYON 395 EURO’YA SATIŞA KOYULMUŞ

Gökçek ailesinin Almanya’da kurduğu Hamag Holding GmbH üzerinden Düsseldorf’un Hohenzollernstrasse bölgesinde bir bina satın alındı. 2021 senesinde 4 milyon 395 bin Euro bedelle satışa koyulan 8 daireli binanın, ardından 18 tek odalı birime dönüştürüldüğü ifade edildi.

Binanın Gökçekler tarafından hangi bedelle satın alındığı ile ilgili kesin rakamın bilinmediği ifade edilirken, şirketten bu alım için 3 milyon 850 bin avronun üzerinde para çıkışı olduğu belirtildi.

BİLANÇODA 3,8 MİLYON EURO'LUK GAYRİMENKUL

Sözcü’den Ali Güven'in haberine göre; Hamag Holding GmbH’nin 2023 yılı bilançosunda şirketin dönen varlıkları 752 bin 526 Euro olarak yer aldı. Şirketin sermayesi ise 30 bin Euro olarak gösterildi.

Gökçek ailesinin 2023 yılında gayrimenkul alımı için şirkete 839 bin 315 Euro daha aktardığı ifade edildi. Aynı sene şirketin çeşitli ödemelerinin toplamı 65 bin 925 Euro olarak kayıtlara geçti.

Haberde, bu tutarın şirket yöneticileri olarak gösterilen Hülya Gökçek ile İbrahim Melih Gökçek’e ödenen maaşlar olabileceğini yazıldı.

Şirketin 2024 bilançosunda ise 3 milyon 857 bin 246 Euro'luk malvarlığı bulunduğu, bu tutarın binanın şirket kayıtlarındaki değeri olduğu aktarıldı. Bilançonun ilgili bölümünde söz konusu tutarın “gayrimenkul ve arsa değeri” olarak kaydedildiği belirtildi.

Haberde, şirketin 2024 bilançosunda kurucusunun şirkete verdiği kredinin 889 bin Euro olarak gösterildiği bilgisine de yer verildi.

Şirketin aynı sene 556 bin 740 Euro zarar açıkladığı ifade edildi. Sözcü’nün haberinde, şirketin 30 bin Euro'luk sermayesine karşın milyonlarca avroluk gayrimenkul transferinin yapıldığına dikkat çekildi.

Hamag Holding GmbH’nin faaliyetleri kapsamında Gökçek ailesinin Almanya’da oturma izni sürecinden de söz edildi. Haberde, şirket yöneticiliğinin Hülya Gökçek ve İbrahim Melih Gökçek’in Almanya’da oturma izni başvurularında kullanıldığı öne sürüldü.

Binanın 8 daireden 18 tek odalı birime dönüştürülmesinden sonra, tek odalı konutlara yönelik talep nedeniyle gayrimenkulün değerinin yükseldiği de ifade edildi. Öte yandan haberde şirketin 2023 bilançosunda 103 bin 323 Euro KDV ödediği bilgisi yer aldı.