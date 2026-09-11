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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Melih Gökçek’in oğlu ve gelininin Almanya’da kurduğu HAMAG isimli şirketin 4.5 milyon Euro'luk kaynağın Türkiye'deki izi sürülüyor.

Melih Gökçek, oğlu ve gelininin Almanya’da kurduğu şirketi Murat Ağırel’in haberinden sonra öğrendiğini iddia etmişti.

'AHMET GÖKÇEK, BABASI MELİH GÖKÇEK'İ YALANLADI'

Gazeteci İsmail Saymaz, oğlu Ahmet Gökçek’in babasını yalanladığını açıkladı. Saymaz, Ahmet Gökçek’in verdiği ifadede babası Melih Gökçek’in, kendisine yardım için 1.265.000 dolar verdiğini açıkladığını da yazdı.

'ŞİRKET ÖDEMELERİ İÇİN BABAMDAN YARDIM İSTEDİK'

Ahmet Gökçek, babası hakkında, "Şirket ödemeleri için maddi sıkışıklık yaşadık. Babam Melih Gökçek'ten yardım istedik. Kendisi bu şekilde şirketin varlığından haberdar oldu. Şirketin kuruluşundan bilgisi olmadı." sözlerini sarf etti.

Ahmet Gökçek’in 2013'ten bu yana gayrimenkul alım satım işi yaptığını belirttiğini söyleyen Saymaz, “Türkiye'de üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazı yok. Kayıtlarda HAMAG GmbH'nin tek çalışanı olarak gözüküyor” sözlerini sarf etti.

Saymaz, kaleme aldığı yazının tamamında şunları söyledi,

“Gelin Hülya Gökçek tarafından 2022 yılında Almanya'da kurulan

HAMAG GmbH adlı şirketin aslında Gökçek Ailesi'ne ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

HAMAG GmbH'nin kuruluşunda ve şirket adına bina alımında kullanılan 4.5 milyon Euro'luk kaynağın Türkiye'deki izi sürülüyor.

Melih Gökçek'e açık açık şöyle soruluyor:

"HAMAG'a kendi malvarlığınızdan veya üçüncü kişiler aracılığıyla döviz, borç, teminat ya da başka ekonomik değer sağladınız mı?"

Gökçek, "Bu şirketin varlığından daha sonra haberim olduğu için herhangi bir ekonomik fayda sağlamadım" diyor.

Gelini Hülya Gökçek ise düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edilen altınları bozdurarak; eşi, kendisi ve şirketleri üzerine kayıtlı 10'u aşkın taşınmazı satarak, Düsseldorf'taki binayı satın aldıklarını ileri sürüyor.

ŞİRKETİN VARLIĞINDAN HABERDARDI

Peki, oğul Ahmet Gökçek, neler söylüyor?

Gökçek, 2013'ten bu yana gayrimenkul alım satım işi yaptığını

belirtiyor.

Türkiye'de üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazı yok.

Kayıtlarda HAMAG GmbH'nin tek çalışanı olarak gözüküyor.

Düsseldorf'taki binayı almak için eşi Hülya'nın hesabından Almanya'ya para gönderdiklerini belirtiyor. Bu para ile şirket için yapılan tüm harcamaları kendi birikimlerinden karşıladıklarını ileri sürüyor.

Türkiye'de kendisi ve eşi adına kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarını, eşinin düğünde takılan altınların bir kısmını nakde çevirdiğini ve ailesinden destek aldığını savunuyor.

Babası Melih Gökçek'in de Ankara Çayyolu Funda Sitesi'ndeki müstakil villasını satarak, elde ettiği 1.265.000 milyon doları yardım için kendilerine verdiğini ileri sürüyor.

Gökçek, şöyle devam ediyor:

"Şirket ödemeleri için maddi sıkışıklık yaşadık. Babam Melih Gökçek'ten yardım istedik. Kendisi bu şekilde şirketin varlığından haberdar oldu. Şirketin kuruluşundan bilgisi olmadı."

"AĞIREL'İN HABERİNDEN ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ

Gökçek, bu sözleri ile babasını yalanlıyor.

Çünkü baba Gökçek, ifadesinde, "Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında bir bilgim yoktur" diye konuşuyor.

2018'de Funda Sitesi'ndeki bulunan villayı, oğluna destek olmak için sattığını ileri sürüyor. Satıştan elde ettiği 1.265.000 doları oğlu Ahmet'e verdiğini iddia ediyor. "Ticari faaliyette kullanması için satıp parasını oğluma verdim" diyor. Ancak Gökçek, oğlunun bu parayı hangi ticari faaliyette kullandığına açıklık getirmiyor. "Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur" diyor.

HAMAG GmbH'nin varlığını Murat Ağırel'in haberinden sonra öğrendiğini savunarak, şunları söylüyor:

"Bu şirketin varlığını son zamanlarda basında haberler çıkması üzerine öğrendim. Varlığından haberim olmadığı için şirketin kuruluşu ve faaliyeti hakkında bilgim, katkım bulunmamaktadır. Çocuklarıma neden kurduklarını sorduğumda, birikimlerini değerlendirmek ve Almanya'da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını söylediler. Almanya'da bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvurduklarını söylediler."

‘BASINDAN ÖĞRENDİM DEMİŞTİ’

Soruşturma dosyasında adı geçen şirketlerin ticari faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmadığını ifade eden Gökçek, Almanya'da faaliyete geçen HAMAG isimli şirket ve bu şirket üzerinden yürütülen işlemler hakkındaki sorulara "HAMAG isimli şirketin Türkiye'den transferi yapılıp yapılmadığı ve transferlerin kaynağına ilişkin bilgim yoktu. Gelinimin transferleri sağlayacak geliri olduğuna inanıyorum. Gelinimin Almanya'da bir gayrimenkul aldığını biliyorum fakat teferruatını bilmiyordum. Almanya'daki AVM'den de (8,7 milyon Euro) medyaya intikal eden konular kadar bilgi sahibiyim” sözleriyle yanıt vermişti.

Savcılığın aile üyelerinin ticari faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtlayan Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in varlıklı bir aileden geldiğini belirterek şu savunmayı yapmıştı.

"Kurduğu şirketlerle ticari faaliyetler yapmaktadır. Şirketlerin faaliyeti ve geliriyle ilgili bilgim yoktur. Oğlum Osman Gökçek milletvekilidir. Beyaz TV genel koordinatörüydü. Şirketlerin ismini basından ilk kez duydum. Kuruluşunda veya faaliyetlerinde rolüm olmadı."