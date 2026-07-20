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Kaynak: İHA

Gökçedere Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilgili kurumlarla yapılan resmi başvurular ve görüşmelerin ardından doğal gaz projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Lisans işlemlerinin başlamasıyla birlikte altyapı hazırlıklarının kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Doğal gazın beldeye ulaşmasıyla birlikte vatandaşların daha ekonomik ve konforlu ısınma imkanına kavuşması, çevre dostu enerji kullanımının artması ve Gökçedere'nin yatırım açısından daha güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.