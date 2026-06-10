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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünün geleceği adına uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Anadolu'dan Ege Denizi ile ayrılan ve bu sayede doğal bir biyogüvenlik avantajına sahip olan Gökçeada, yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından koruma altındaki güvenli bölge ilan edildi.

Trakya Bölgesi'nin 2010 yılından bu yana başarıyla koruduğu koruma modeli esas alınarak hazırlanan teknik dosya, 2025 yılında WOAH Arilik Departmanı'na sunulmuştu. Yapılan detaylı incelemelerin ardından Gökçeada'nın tüm şartları karşıladığı tescil edildi ve sertifika Paris'te düzenlenen 93. Genel Oturum'da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'e takdim edildi.

Gökçeada'nın bu yeni uluslararası unvanıyla birlikte Türkiye hayvancılığına sağlayacağı kazanımlar şu şekilde sıralandı:

TRAKYA İLE DOĞRUDAN HAYVAN TİCARETİ BAŞLIYOR

Hayvan Hareketlerinde Kolaylık: Gökçeada ve Trakya Bölgesi'nin aynı güvenli statüde birleşmesiyle, iki bölge arasındaki hayvan transferleri herhangi bir ek şarta bağlı kalmaksızın serbestçe yapılabilecek.

Ekonomik Kayıpların Önüne Geçilecek: Hastalıktan arındırılmış bu güvenli ekosistem sayesinde, hayvansal üretimdeki verimlilik artacak ve yetiştiricilerin salgın kaynaklı ekonomik kayıpları engellenecek.

KÜRESEL YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Ticari Prestij Artacak: Etkin aşılama programları, hızlı teşhis altyapısı ve laboratuvar gücü, yabancı yatırımcılar ve uluslararası ticaret ortakları nezdinde Türkiye'nin hayvancılık kapasitesine olan güveni en üst seviyeye çıkaracak.

Biyogüvenlik Kalkanı: Bölgeye dışarıdan kontrolsüz hayvan girişi tamamen engellenerek, adanın ari hayvancılık yapısı ve sürdürülebilir üretim modeli uzun vadeli koruma altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gökçeada'da elde edilen bu başarının, Türkiye'nin belirli bölgeleri izole ederek güvenli hatlar oluşturma (zonlama) stratejisinin bir parçası olduğunu ve benzer statülerin ülke genelinde daha geniş alanlara yayılmasının hedeflendiğini belirtti.