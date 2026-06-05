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Türkiye’nin en batı noktası olan Gökçeada, spor turizmi açısından uluslararası düzeyde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gökçeada Ultra Trail, yerli ve yabancı yüzlerce koşucuyu adanın tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir araya getirecek.

10 ÜLKEDEN 800 SPORCU GÖKÇEADA’DA BULUŞUYOR

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) standartlarına uygun olarak düzenlenen yarışta, Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Turks ve Caicos Adaları, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan’dan gelen 800 sporcu start çizgisinde yerini alacak. Katılımcılar, adanın zirvelerinden sahil şeridine uzanan zorlu parkurlarda hem dayanıklılık sınırlarını zorlayacak hem de benzersiz bir coğrafyayı keşfedecek.

Tüm Startlar Kaleköy Limanı'ndan: Yarışın tüm parkurları Kaleköy Limanı’ndan başlayacak ve yine aynı noktada son bulacak. Organizasyonun ödül töreni ise yarış günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun önemine değinen Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Gökçeada Ultra Trail’in her yıl daha büyük bir coşkuyla beklendiğini belirterek "Salomon olarak koşu sporuna desteğimizi sürdürüyoruz. Bu organizasyonun spor turizmi açısından oluşturduğu katma değerlerden dolayı ayrıca gururluyuz" diye konuştu.

Parkur Koordinatörü Faruk Kar ise adanın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu sporla buluşturduklarını vurgulayarak "Parkurlarımız, koşucuların adanın zirvelerinden sahil şeridine uzanan çok farklı zeminlerde mücadele ederken Gökçeada'yı yakından keşfetmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı" ifadelerini kullandı.