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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilecek bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal kararının Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

KABATEPE'DEN 3 SEFER İPTAL

GESTAŞ'ın duyurusuna göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferlerde yolcu ve araç taşımacılığı yapılamayacak.

GÖKÇEADA'DAN DA SEFERLER YAPILAMAYACAK

Gökçeada'dan hareket edecek bazı feribot seferleri de iptal kapsamına alındı.

Buna göre Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00'te yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ, iptallerin Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle uygulandığını bildirdi.