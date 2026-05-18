Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi’nde bulunan Gökçe Gelin Şelalesi dün öğle saatlerinde büyük bir faciaya sahne oldu. Serinlemek için şelalenin dibindeki göle giren 14 yaşındaki Arda Karayiğit, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri uzun süren arama çalışmalarının ardından küçük Arda’nın cansız bedenine ulaştı.

Ailesi ve yakınlarının umut dolu bekleyişi ne yazık ki acı haberle son buldu. Bölge halkı yaşanan olay karşısında derin üzüntü yaşarken, gözler şelalede alınmayan güvenlik önlemlerine çevrildi.

İHMALLER ZİNCİRİ TARTIŞILIYOR



Olayın ardından bölgede ciddi ihmallerin bulunduğu yönünde tepkiler yükseldi:

Tanıtım faaliyetleri: Şelale çevresinde düzenlenen etkinlikler ve tanıtımlar sırasında yüzlerce insan bölgeye yönlendirilirken, tehlikelere karşı yeterli bilgilendirme yapılmadığı iddia ediliyor.

Uyarı levhaları: Tehlikeli alanlara dair yönlendirme ve uyarı levhalarının bulunmadığı, riskli bölgelerin işaretlenmediği öne sürülüyor.

Güvenlik önlemleri: Olası kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının zaman aldığı belirtiliyor.

Sosyal medya etkisi: Bölgeyi tanıtmak için yapılan paylaşımlarda eğlence ve etkinlikler öne çıkarılırken, risklere dikkat çekilmediği eleştiriliyor.

SORUMLULUK ÇAĞRISI



Yaşanan trajedi sonrası “Bu kayıpta kimlerin ihmali var?” sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür doğal alanlarda ciddi tedbirler alınması gerektiğini, basit reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yerine güvenlik önceliğinin sağlanmasının şart olduğunu vurguluyor.