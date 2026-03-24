Gökbilimciler, uzaylı yaşamı aramak için en uygun adaylar arasında yer alabilecek 45 gezegen belirledi.

ÖTEGEZEGEN ARAŞTIRMALARI

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin dışında yer alan 6 binden fazla ötegezegen keşfetmiş olsa da, bunların büyük bölümü aşırı sıcak, aşırı soğuk ya da yaşam için elverişsiz koşullara sahip. Bu nedenle araştırmacılar, yaşama daha uygun olabilecek gezegenleri belirlemeye odaklandı.

YAŞANABİLİR 45 GEZEGEN

Hazırlanan listede Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f ve Kepler-186f gibi bilinen örneklerin de yer aldığı 45 gezegen bulunuyor. Bu gezegenlerin, yaşamı destekleyebilecek “yaşanabilir bölge” (Goldilocks Bölgesi) içinde yer aldığı değerlendiriliyor.

GÖZLEMLER İÇİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Araştırmacılar, bu listenin hem uzaylı yaşamına dair olası sinyallerin aranmasında hem de gelecekte planlanabilecek uzay görevlerinde bir başlangıç noktası olabileceğini belirtiyor. Özellikle TRAPPIST-1 sistemi, Dünya’ya benzer miktarda ışık alan gezegenleriyle dikkat çekiyor.

ATMOSFER VE YAŞANABİLİRLİK

Uzmanlara göre bir gezegenin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını belirleyen en önemli unsurlardan biri atmosferi ve suyu tutabilme kapasitesi. Yapılacak gözlemler, gezegenlerin atmosfer içerip içermediğini ortaya koymada kritik rol oynayacak.

ARAŞTIRMACI GÖRÜŞÜ

Çalışmada yer alan Gillis Lowry, en önemli adımın doğru hedefleri belirlemek olduğunu vurgulayarak, listenin gözlemler için en uygun adayları sunmayı amaçladığını ifade etti.

GELECEKTEKİ TELESKOPLAR

Araştırmanın, James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut teleskopların yanı sıra gelecekte kullanılacak gözlem araçlarına da rehberlik etmesi bekleniyor. Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.