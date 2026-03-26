Genel Komutanlık açıklamasına göre, tamamen milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY'in yer aldığı bu prodüksiyonun çekimleri, Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirildi.

Animasyon teknikleri ile gerçek görüntülerin harmanlandığı çalışmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik atılımına dikkat çekiliyor.

Bir helikopter çekicisinin GÖKBEY'i uçuş görevine hazırlamak amacıyla aramasıyla başlayan filmde; yabancı menşeili "Mi-17", "S-70" ve TUSAŞ üretimi T-70 ile aralarında geçen mizahi diyaloglar keyifli bir dille işleniyor.

İlk üç GÖKBEY helikopteri jandarma bünyesine katılmıştı TUSAŞ tarafından üretilen ilk üç GÖKBEY, geliştirme sürecindeki destekleri nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dahil edilerek uçuşlara başlamıştı. Hali hazırda Genel Komutanlık bünyesinde görev yapan toplam 5 adet GÖKBEY helikopteri bulunuyor.