GÖKBEY gökyüzünde engel tanımıyor: Kritik süreç başarıyla tamamlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), yerli ve milli helikopter GÖKBEY’in sivil sertifikasyon sürecini tamamladığını yeni bir video ile duyurdu. T625 GÖKBEY, sivil yolcu taşıyabilen ilk milli hava aracımız olarak havacılık tarihine geçti.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), tamamen milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ile dev bir başarıya imza attı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak tarihe geçti.
"Türk havacılığı adına önemli bir başarı daha. Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.
Bu başarıyla birlikte T625 GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı" denildi.