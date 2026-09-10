NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum’un (JFCBS) sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı
NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum, Türkiye’nin geliştirdiği ANKA-3 insansız savaş uçağına sosyal medya hesabından yer verdi. Paylaşımda, müttefiklerin yeni savunma kabiliyetleri geliştirdiği ve NATO’nun güçlendiği belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Paylaşımda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil insansız savaş uçağı ANKA-3’e yer verildi.
NATO Ankara Zirvesi’nde varılan mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ile Kanada’nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.
Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
“NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir.”
ANKA-3’ün öne çıkan özelliklerise şu şekilde:
Maksimum seyir hızı: 0,7 Mach (saatte 857 kilometre)
İrtifa tabanı: 40 bin fit (12 bin 192 metre)
Faydalı yük kapasitesi: 1.200 kilogram
Havada kalış süresi: 10 saat
ANKA-3, KIZILELMA’nın ardından Türkiye’nin ikinci insansız savaş uçağı olarak öne çıkıyor.
Radarda düşük görünürlüğe sahip olması nedeniyle “hayalet uçak” olarak da adlandırılan ANKA-3, avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlandı.
Testleri devam eden ANKA-3, jet motoru sayesinde daha yüksek hıza ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.
Kuyruksuz yapısıyla radarda daha düşük görünürlüğe sahip bir İHA sistemi olarak geliştirilen ANKA-3’e farklı mühimmatların entegre edilmesi planlanıyor.
ANKA-3’ün 2027 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanıyor.