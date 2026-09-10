Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı

Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum, Türkiye’nin geliştirdiği ANKA-3 insansız savaş uçağına sosyal medya hesabından yer verdi. Paylaşımda, müttefiklerin yeni savunma kabiliyetleri geliştirdiği ve NATO’nun güçlendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 1

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum’un (JFCBS) sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 2

Paylaşımda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil insansız savaş uçağı ANKA-3’e yer verildi.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 3

NATO Ankara Zirvesi’nde varılan mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ile Kanada’nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğu ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 4

Müttefik savunma sanayisi üretiminin genişlediğine dikkat çekilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 5

“NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir.”

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 6

ANKA-3’ün öne çıkan özelliklerise şu şekilde:

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 7

Maksimum seyir hızı: 0,7 Mach (saatte 857 kilometre)

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 8

İrtifa tabanı: 40 bin fit (12 bin 192 metre)

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 9

Faydalı yük kapasitesi: 1.200 kilogram

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 10

Havada kalış süresi: 10 saat

ANKA-3, KIZILELMA’nın ardından Türkiye’nin ikinci insansız savaş uçağı olarak öne çıkıyor.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 11

Radarda düşük görünürlüğe sahip olması nedeniyle “hayalet uçak” olarak da adlandırılan ANKA-3, avcı ve ağır bombardıman uçağı olarak tasarlandı.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 12

Testleri devam eden ANKA-3, jet motoru sayesinde daha yüksek hıza ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 13

Kuyruksuz yapısıyla radarda daha düşük görünürlüğe sahip bir İHA sistemi olarak geliştirilen ANKA-3’e farklı mühimmatların entegre edilmesi planlanıyor.

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Gök Vatan’ın hayaleti dünya sahnesinde: NATO’dan ANKA-3 paylaşımı - Resim: 14

ANKA-3’ün 2027 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanıyor.

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