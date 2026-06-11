Rus edebiyatının dahi kalemi Nikolay Gogol’ün insanı hem güldüren hem de derinden sarsan ünlü uzun öyküsü Palto, toplumsal hiyerarşinin ve bürokrasinin gölgesinde kalmış küçük insanın çaresizliğini gözler önüne seriyor. Yayımlandığı günden bu yana dünya edebiyatında çığır açan eser, modern insanın trajedisine ayna tutmaya devam ediyor.

Hikayenin merkezinde, St. Petersburg’un dondurucu soğuğunda eskiyen paltosu yüzünden alay konusu olan, işine sadık devlet memuru Akakiy Akakiyeviç yer alıyor. Akakiyeviç, hayatının tek amacı haline gelen yeni bir palto diktirebilmek için boğazından ve tüm insani lükslerinden kısarak büyük bir fedakarlık sergiliyor. Ancak büyük zorluklarla sahip olduğu bu yeni palto, sadece bir giysi değil; onun toplum içinde kazandığı saygınlığın ve kimliğin de bir sembolü haline geliyor.

'HEPİMİZ GOGOL'ÜN PALTOSUNDAN ÇIKTIK'

Gogol, Akakiyeviç’in trajikomik yaşamı üzerinden, dönemin katı bürokratik yapısını ve sınıfsal uçurumları keskin bir mizah ve ironiyle eleştiriyor. Karakterin yeni paltonun çalınmasıyla başlayan ve yüksek rütbeli amirlerin duvarlarına çarpan adalet arayışı, toplumun vicdan yarasına dönüşüyor. Yazarın "küçük insan" temasına kazandırdığı bu derin boyut, eseri sadece Rus edebiyatının değil, dünya klasiklerinin de en tepe noktalarından birine taşıyor.

Ünlü yazar Dostoyevski’nin, "Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık" sözüyle önemini taçlandırdığı bu ölümsüz yapıt, bireyin toplum içindeki var olma çabasını her dönem taze kalan bir evrensellikle işliyor. Kitapçılarda yoğun ilgi gören Palto, okurlara sadece bir sistem eleştirisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insanoğlunun en temel ihtiyacı olan "fark edilme" ve "saygı görme" arzusunu yüzümüze çarpıyor.