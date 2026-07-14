Körfez ülkelerinde gıda güvenliği standartları kapsamında uluslararası düzeyde büyük bir gelişme yaşanıyor. Gıda Dedektifi, Katar'ın önde gelen yayın organlarından Qatar Tribune ve bölgedeki yerel haber sitelerinin aktardığı resmi bilgilere göre; Yıldız Holding iştiraki olan Pladis Arabia tarafından Suudi Arabistan'da üretilen ve Körfez ülkelerinde satışa sunulan Godiva markalı çikolatalar için acil geri çağırma (recall) kararı alındı.
Godiva çikolataları o ülkelerde tek tek geri çağrılıyor: Sebebi şaşırttı
Pladis Arabia tarafından Suudi Arabistan'daki fabrikada üretilen ve Körfez ülkelerinde satışa sunulan "GODIVA Kunafah & Pistachio Milk Chocolate Bar" çikolataları, ambalajında beyan edilmeyen "yumurta" alerjeni içermesi nedeniyle piyasadan gönüllü olarak geri çağrılıyor.Züleyha Öncü
Dubai Çikolatası Akımının Popüler Ürününde Gizli Alerjen Riski
Geri çağırma işlemine konu olan ürün, dünya genelinde büyük bir çılgınlığa dönüşen Dubai çikolatası akımına uygun olarak üretilen 35 gramlık "GODIVA Kunafah & Pistachio Milk Chocolate Bar" (Künefeli ve Fıstıklı Sütlü Çikolata) oldu.
Yapılan incelemelerde, ürünün içeriğinde yumurta bulunmasına rağmen, ambalaj üzerindeki besin değerleri tablosunda ve içerik listesinde bu alerjenin beyan edilmediği tespit edildi. Yumurta alerjisi veya hassasiyeti olan çocuklar ve yetişkinler için anafilaktik şoka kadar varabilecek ciddi sağlık riskleri barındıran bu durumun ardından bölge ülkeleri koordineli olarak düğmeye bastı
Suudi Arabistan Gıda Dairesi (SFDA) ve Gönüllü Geri Çağırma (Voluntary Recall)
Sürecin arka planında, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (SFDA) son derece sıkı ve tavizsiz gıda güvenliği politikaları yer alıyor. Olası yasal yaptırımların ve küresel prestij kaybının önüne geçmek adına üretici firmanın, süreci proaktif ve uluslararası standartlara uygun bir yaklaşımla ele alarak "gönüllü geri çağırma" (voluntary recall) yoluna gittiği açıklandı.
Suudi Arabistan: SFDA, firmanın dağıtım ağındaki 9 farklı parti numaralı ürünü hızlıca pazardan çekmesi için titiz bir denetim süreci başlattı.
Katar: Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), Suudi yetkililerden gelen acil bildirimin ardından tedarikçilerden ilgili tüm partileri derhal reyonlardan indirmelerini talep etti.
Umman: Umman Gıda Güvenliği ve Kalite Merkezi de 6281100355441 barkodlu ürünün ülkeye girişini gümrük kapılarında yasaklarken, piyasadaki mevcut ürünleri de toplattı.
Otoriteler, yumurta alerjisi olan tüketicileri bu barkoda sahip çikolataları kesinlikle tüketmemeleri ve ellerinde varsa imha etmeleri konusunda güçlü bir şekilde uyarıyor.
GODIVA HAKKINDA
Godiva Chocolatier, 1926 yılında Brüksel, Belçika'da çikolata ustası Pierre Draps tarafından kurulan, dünyanın en prestijli premium çikolata markalarından biridir. Adını efsanevi Lady Godiva'dan alan marka, el yapımı kaliteli çikolataları ve şık tasarımlı altın kutularıyla lüks çikolata sektörünün standartlarını belirlemiştir. 2007 yılında Yıldız Holding tarafından satın alınarak Türk iştiraki haline gelen Godiva, bu satın almanın ardından küresel dağıtım ağını ve ürün çeşitliliğini genişleterek market raflarına uygun erişilebilir lüks serileriyle de dünya çapında büyümesini sürdürmüştür.