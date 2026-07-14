Godiva çikolataları o ülkelerde tek tek geri çağrılıyor: Sebebi şaşırttı

Suudi Arabistan: SFDA, firmanın dağıtım ağındaki 9 farklı parti numaralı ürünü hızlıca pazardan çekmesi için titiz bir denetim süreci başlattı.

Katar: Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), Suudi yetkililerden gelen acil bildirimin ardından tedarikçilerden ilgili tüm partileri derhal reyonlardan indirmelerini talep etti.

Umman: Umman Gıda Güvenliği ve Kalite Merkezi de 6281100355441 barkodlu ürünün ülkeye girişini gümrük kapılarında yasaklarken, piyasadaki mevcut ürünleri de toplattı.

Otoriteler, yumurta alerjisi olan tüketicileri bu barkoda sahip çikolataları kesinlikle tüketmemeleri ve ellerinde varsa imha etmeleri konusunda güçlü bir şekilde uyarıyor.