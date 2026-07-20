Amazon tarafından izleyicilerle buluşturulmaya hazırlanan popüler oyun uyarlaması God of War dizisinin çekimlerinde beklenmedik bir kriz baş gösterdi. Aylardır çekimleri süren dizide Kratos karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ryan Hurst, aksiyon sahnelerinden birinin çekimi esnasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Pazı kası (biceps) yırtılan ve acil olarak ameliyat masasına yatan Hurst, tedavi süreci nedeniyle projeye veda etmek zorunda kaldı. Yapımcı şirketler Amazon ve Sony, yaşanan bu gelişmenin ardından vakit kaybetmeden rolü devralacak yeni bir isim için arayışlara başladı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN İKİNCİ ŞANS

Dizinin geçtiğimiz şubat ayında paylaşılan ilk görseli, özellikle Kratos'un dış görünüşü nedeniyle hayranlar tarafından yoğun şekilde eleştirilmiş ve beklenen heyecanı yaratamamıştı. Yaşanan bu zorunlu oyuncu değişikliği, görsel açıdan sınıfta kalan yapıma izleyicilerin beklentilerini karşılayabilmesi adına ikinci bir şans tanımış oldu. Sektör kaynakları, projenin geleceğini belirleyecek yeni Kratos'un çok yakın bir tarihte resmi olarak duyurulacağını belirtiyor.

İLK SEZON NORS MİTOLOJİSİNE ODAKLANACAK

Kült bilimkurgu serisi Battlestar Galactica’nın 2004 uyarlamasının arkasındaki isim olan Ronald D. Moore'un kaptan köşkünde oturduğu yapım, oyun serisinin geçmişindeki Yunan mitolojisi dönemini pas geçiyor. Dizi, oyun dünyasında 2018 yılında başlayan ve Nors mitolojisini temel alan yeni nesil seriyi kaynak alıyor. Hikâyenin merkezinde ise tıpkı oyunda olduğu gibi Kratos ve küçük oğlu Atreus'un maceraları yer alıyor. İlk sezonun, 2018 çıkışlı God of War oyununun olay örgüsünü doğrudan ekrana taşıyacağı bildirildi.