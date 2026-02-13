KONSER İPTALİNİ İSTANBUL’A GELDİKLERİNDE ÖĞRENDİLER

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan God Is An Astronaut, İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladıkları konser için Türkiye’ye geldiklerini ancak iptal kararından son anda haberdar olduklarını açıkladı.

Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, konserin kendi kontrolleri dışında gelişen nedenlerle ertelendiğini belirtti. Açıklamada İstanbul’a ulaştıklarını ve performans için hazır olduklarını vurgulayan ekip, yaşanan durumdan dolayı hayranlarından özür diledi.

“GÜVENLİ VE POZİTİF BİR ORTAMDA YENİDEN GELMEK İSTİYORUZ”

Sanatçılar mesajlarında, Türkiye’deki dinleyicilerine destekleri ve anlayışları için teşekkür ederek ilerleyen dönemde yeniden sahne almak istediklerini ifade etti. Grup, daha uygun ve güvenli bir ortamda Türkiye’ye dönmeyi umduklarını dile getirdi.

ZORLU PSM ETKİNLİĞİ KALDIRDI

Konserin yapılacağı Zorlu Performans Sanatları Merkezi de etkinliği resmi takviminden kaldırdı. Organizasyon tarafı ise iptal kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

SON DÖNEMDE KONSER İPTALLERİ ARTTI

Öte yandan, son günlerde İstanbul’da bazı uluslararası konserlerin iptal edilmesi dikkat çekiyor. Beşiktaş Kaymakamlığı, daha önce yine Zorlu PSM’de düzenlenmesi planlanan Slaughter to Prevail ve Behemoth konserlerini toplumsal değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaymakamlık ayrıca Zorlu PSM ve Zorlu Center kompleksinde belirli süre boyunca konser ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

MÜZİK DÜNYASINDA TEPKİ BÜYÜYOR

Son iptallerin ardından sosyal medyada sanat özgürlüğü ve konser yasakları tartışmaları yeniden gündeme geldi. Müzikseverler, uluslararası sanatçıların son anda iptal edilen organizasyonlar nedeniyle Türkiye’ye gelmekten çekinebileceği görüşünü dile getiriyor.