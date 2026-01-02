Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılarına ve organizatörlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.
5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'inede ev hapsi tedbiri uygulandı.
Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu.