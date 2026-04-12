Göç yolundaki pelikanlar Bursa'da mola verdi

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar.